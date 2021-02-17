На Ямале мать помогла спрятать тело своего сына, которого зверски убил ее сожитель

В Приуральском районе мать пыталась помочь своему сожителю спрятать тело ее сына, которого тот жестоко убил. Криминальная пара спрятала труп в яме рядом с домом, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

Как установило следствие, в ночь с 17 на 18 августа сожитель женщины пьянствовал с ее сыном. Между мужчинами произошел конфликт, и отчим нанес пасынку 34 удара ножом. Потерпевший погиб на месте от множества колото-резаных ран с повреждением внутренних органов.

Утром мать обнаружила труп сына и договорилась с сожителем никому не рассказывать о преступлении и скрыть его следы. Тело сына они захоронили в яме недалеко от избушки, а место захоронения спрятали под травой. В случае возникновения у кого-либо вопросов женщина договорилась с убийцей рассказывать, что погибший выехал на попутном водном транспорте в село Аксарка.

22 августа 2020 года в правоохранительные органы Приуральского района поступило сообщение о безвестном исчезновении местного жителя. По информации родственников, мужчина вышел из рыбацкой избы, расположенной на берегу реки Обь в 18 км от села Аксарка, намереваясь на попутном катере добраться до дома, но больше на связь не выходил.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в избушке мать без вести пропавшего мужчины и ее сожителя. Мужчина дал признательные показания в убийстве пасынка. Женщина также полностью признала свою вину.

Суд приговорил мать погибшего к штрафу в 20 тысяч рублей. Ее сожитель за убийство пасынка был приговорен к 11,5 годам заключения в колонии особого режима.

Салехард, Михаил Чернов

Салехард. Другие новости 16.02.21

Полпред президента в УрФО оценил шансы малых партий на предстоящих выборах в Госдуму РФ. / Полпред Якушев про точки роста в экономике: «Чудес в 2021 году не произойдет». / Полпред журналистам перед выборами: «Информационная поляна должна быть правильной». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»