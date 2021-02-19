Суд обязал правительство Ямала и мэрию Салехарда поставить ветерана в очередь на отселение из аварийного жилья

Из-за волокиты в мэрии Салехарда дом ветерана автономного округа не попал в программу расселения ветхого жилья. Чиновники семь месяцев не могли издать распоряжение о признании дома аварийным, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В прокуратуру обратилась ветеран автономного округа, проживающая в многоквартирном доме №31 по улице Северной в Салехарде. Женщина пожаловалась, что дом не включен в адресную программу переселения из аварийного жилья.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что дом был обследован в сентябре 2016 года, были установлены основания для признания строения аварийным. Однако, соответствующее распоряжение было издано мэрией Салехарда только в марте 2017 года. Из-за этого дом в адресную программу включен не был, а жильцы лишились возможности получить другое жилье вместо аварийного.

Прокуратура города направила в суд иск, в котором потребовала обязать орган местного самоуправления и правительство Ямала включить указанный дом в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 17.02.21

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