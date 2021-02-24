На Ямале «примерный семьянин» жестоко зарезал супругу, оставив сиротами троих детей

В Ноябрьске медик жестоко зарезал жену, трое их детей остались сиротами. Нанеся женщине смертельные ранения, мужчина продолжил ее избивать, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, днем 23 февраля 2021 года в Ноябрьске в подъезде дома 37-летний мужчина поссорился с супругой. В ходе конфликта он нанес женщине несколько ударов ножом в жизненно-важные органы, после чего продолжил ее избиение. Жуткую сцену увидела соседка: после ее вмешательства подозреваемый занес раненную супругу домой. Женщина скончалась до прибытия «скорой помощи».

Как пишет «Ноябрьск 24», оба участника трагедии – медработники, Ольга и Дмитрий Федотовы. Соседи и друзья характеризуют Дмитрия Федотова, как вежливого и не склонного к агрессии человека, «примерного мужа», а его покойную супругу – как «образцовую мать». Произошедшее вызвало шок у тех, кто знал семью. Пара воспитывала троих детей, двоих мальчиков и девочку. В момент трагедии их не было дома. По другой версии, из-за частых скандалов между родителями старший ребенок долгое время проживал у дедушки с бабушкой по отцовской линии. Средний сын и маленькая дочь Федотовых сейчас находятся у сестры погибшей. В ближайшее время судьба детей будет решена органами опеки.

Сейчас возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый дает показания следователям.

Ноябрьск, Юрий Хромов

Ноябрьск. Другие новости 20.02.21

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