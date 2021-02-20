Власти ЯНАО не будут отменять важный региональный праздник из-за пандемии коронавируса

Ямальское правительство не будет отказываться от проведения Дня оленевода в 2021 году. Праздник в округе пройдет, но с ограничениями. В минувшем году северяне не отмечали традиционный для ЯНАО праздник из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, все праздничные мероприятия в муниципалитетах округа будут проводиться только на улице. Ярмарки, фуд-корты, площадки для соревнований организуют так, чтобы люди не скапливались.

Из-за эпидемиологической ситуации в Надыме решили отменить традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала. В Новом Уренгое также отменен традиционный широкий праздник народов Севера. «В Салехарде День оленевода состоится в виде соревнований без приглашения гостей из соседних муниципалитетов и регионов», – уточнили в пресс-службе ямальского губернатора. В Ноябрьске «Праздник Авка» запланирован на апрель.

День оленевода – важное и традиционное для Ямала мероприятие, оно с конца февраля по апрель проводится в разных территориях округа.

Салехард, Дарья Котова

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