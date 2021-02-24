На Ямале спасатели вызволили собаку, которая провела два дня на морозе под завалами после пожара

В городе Лабытнанги спасатели спасли из-под завала собаку, которую не могли самостоятельно вытащить хозяева. Собака провела в заточении двое суток, сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО.

20 февраля в городе Лабытнанги произошел пожар в жилом доме на улице Гагарина, огонь полностью уничтожил дом. К счастью, в пожаре никто не погиб. 22 февраля в пятый пожарного-спасательный отряд поступило сообщение от местной жительницы Татьяны Токаревой. Она сообщила, что у нее под завалами в недавно сгоревшем доме застряла собака, которая жалобно скулит. Достать животное самостоятельно хозяева не могли.

Пожарные прибыли на место через несколько минут. Хозяйка показала предполагаемое местонахождение собаки, и спасатели успешно извлекли животное из под завалов. Животное успешно пережило морозы, которые в последние дни ощутили все ямальцы. Заледенелый ошейник собаки спасатели разрезали гидравлическими ножницами и передали спасенного пса хозяйке

Лабытнанги, Юрий Хромов

Лабытнанги. Другие новости 24.02.21

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