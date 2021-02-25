«С ребенком на руках простояла у кабинета почти два часа»: юристы Ямала добиваются права на внеочередной прием к врачу для детей-инвалидов

Родители детей-инвалидов просят избавить от очередей на прием к врачу. С идеей создать для особенных пациентов «зеленый коридор» выступила председатель пуровской районной общественной организации инвалидов «Милосердие» Татьяна Кочерга, написав об этом в инстраграм руководителю государственно-правового департамента Ямала Дмитрию Погорелому.

«Добрый день. Пишу от имени всех мам детишек с инвалидностью Пуровского района. Как-то так получилось, что дети с проблемным здоровьем не имеют права на прием у врача вне очереди. Приходя в поликлинику даже по записи, все равно приходится обычно ждать. Представляете, как это бывает сложно, если у ребенка психиатрическое заболевание?! А ребенку с ДЦП? У детей-инвалидов часто ослаблен иммунитет и даже обычная простуда может обернуться серьезными проблемами, а в очереди к врачу риск заразиться очень велик», – пожаловалась Татьяна Кочерга.

По словам общественницы, к ней неоднократно обращались семьи, которые безуспешно пытались решить проблему на уровне местной больницы, но там ссылаются на окружные нормативные акты, в которых отсутствуют привилегии для детей-инвалидов. Такие же проблемы регулярно испытывают родители особенных детей и других муниципалитетов Ямала.

«В феврале сыну потребовалась консультация лора, – рассказала нам Юлия (девушка попросила не называть ее фамилию). – В электронной регистратуре записи к специалисту не оказалось. В колл-центре предложили прийти на осмотр через две недели. Решили не ждать, а пройти по «живой очереди». Я с ребенком на руках простояла у кабинета почти два часа. Никто не предложил пройти вперед. Конечно, наша семья будет признательна, если у сына появится такая льгота».

Меньше суток потребовалось юристам, чтобы найти решение проблемы. «К сожалению, сложилась ситуация, в которой бюрократия побеждает здравый смысл, – считает Дмитрий Погорелый. – В Пуровском районе не так много семей с детьми-инвалидами, и в больнице могли пойти на встречу. Но это проблема не одной поликлиники, а всего округа. Поэтому нужно комплексное решение. Вместе с «Ассоциацией юристов ЯНАО» мы подготовили поправки в постановление правительства Ямала и уже на этой неделе они будут вынесены на рассмотрение правительства округа».

Когда поправки в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утвердят, появится новая категория ямальцев, имеющих право на внеочередной прием – дети с ограниченными возможностями здоровья. Главный юрист округа рассчитывает, что вопрос решится в течение недели.

Салехард, Юрий Хромов

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