Специальные пункты вакцинации от коронавируса для оленеводов появились на Ямале

На Ямале развернули пункты вакцинации от коронавируса для оленеводов. Кочевники смогут привиться в пунктах вдоль дороги Салехард – Надым, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Четыре пункта развернуты на участке от 40 до 170 километра надымской трассы. Оленеводов заранее оповестили о возможности привиться от коронавирусной инфекции. В первый же день прививочный пункт посетили более 100 человек.

«Важно обеспечить кочующих ямальцев возможностью защитить себя и свою семью от коронавируса, не покидая надолго чум, не оставляя без присмотра оленей, – объяснил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков. – Не каждый может выбрать время, чтобы добраться до прививочного пункта в городе или поселке. Поэтому приняли решение отправить медицинскую бригаду навстречу оленеводам».

Перед тем, как поставить прививку, тундровиков осматривает врач-терапевт. При обнаружении симптомов ОРВИ пациенту выдают бесплатный набор лекарств и предлагают отложить вакцинацию до выздоровления.

Всего на Ямале от коронавируса уже привились 20 283 человека, более 10 тысяч северян полностью завершили вакцинацию.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 25.02.21

«С ребенком на руках простояла у кабинета почти два часа»: юристы Ямала добиваются права на внеочередной прием к врачу для детей-инвалидов. / На Ямале спасатели вызволили собаку, которая провела два дня на морозе под завалами после пожара. / На Ямале «примерный семьянин» жестоко зарезал супругу, оставив сиротами троих детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»