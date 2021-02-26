Ямал преодолел порог в 37 тысяч заболевших коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусом скончались на Ямале. Число жертв COVID-19 достигло 397, сообщили в пятницу, 5 февраля, в оперштабе ЯНАО.

В Новом Уренгое от коронавируса умер 69-летний мужчина. За сутки на Ямале зафиксировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 37 035 человек. В тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, трое заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 219 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 22 случая коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5715 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (8 случаев) и Ноябрьске (4 случая). В Губкинском, Лабытнангах, Надымском и Пуровском районах выявлено по одному случаю COVID-19.

Выздоровел за сутки 71 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 34 969 человек.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 26.02.21

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