На Ямале женщина-инвалид два года не может вытребовать у соцстраха кресло-коляску

В ЯНАО местный соцстрах два года не предоставлял пенсионерке-инвалиду средства реабилитации. Прокуратуре пришлось обращаться в суд, чтобы обязать отделение Фонда социального страхования по ЯНАО предоставить пожилой женщине кресла-коляски, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

67-летняя женщина-инвалид обратилась в региональное отделение Фонда социального страхования по ЯНАО в марте 2019 года. В соответствии с ее индивидуальной программой реабилитации, она нуждается в кресле-коляске с ручным приводом, прогулочном кресле- коляске с приводом для управления одной рукой и кресле с санитарным оснащением. Эти технические средства нужны женщине постоянно, но, хотя с момента обращения скоро будет два года, колясками инвалида никто так и не обеспечил.

Женщина пожаловалась на чиновников в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку, по итогам которой потребовало от управляющего отделением Фонда устранить нарушения закона. В результате, виновные сотрудники Фонда были привлечены к дисциплинарной ответственности, но женщина-инвалид свои коляски так и не получила.

В итоге, прокуратуре пришлось обратиться с иском в суд, чтобы обязать отделение Фонда обеспечить инвалида средствами реабилитации. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 26.02.21

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