На Ямале от коронавируса умер четырехсотый пациент

Число жертв COVID-19 в ЯНАО достигло 400 человек. О смерти еще одного пациента с коронавирусом сообщили во вторник, 2 марта, в оперштабе ЯНАО.

В Ноябрьске от коронавируса умер 67-летний мужчина. За сутки на Ямале зафиксировано 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 37 178 человек. В тяжелом состоянии находятся девять пациентов, двое заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 190 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 10 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5752 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске (9 случаев), Ямальском районе (8 случаев) и в Новом Уренгое (4 случая).

Выздоровели за сутки 60 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 35 238 человек.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 02.03.21

Обвиняемые в коррупции ямальские чиновники попались на еще более крупной взятке. / На Ямале осужден чиновник, бравший взятки джипами. / Ямал преодолел порог в 37 тысяч заболевших коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»