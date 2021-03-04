Треть новых заболевших коронавирусом на Ямале – вахтовики

За последние 24 часа на Ямале зарегистрированы 36 новых случаев коронавируса. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 11 из них – у вахтовиков, 25 – у местных жителей. Всего в ЯНАО с момента начала распространения инфекции зарегистрирован 37251 случай НКИ, в том числе – 5783 у работающих вахтовым методом.

В настоящее время госпитализирован 181 человек, у кого подтвержден коронавирус, семеро в тяжелом состоянии, двое дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Один человек скончался за последний день в Салехарде – это 59-летний мужчина. За сутки выздоровел 71 человек, всего – 35363.

Салехард, Елена Сычева

Салехард. Другие новости 02.03.21

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