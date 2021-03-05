В ЯНАО подтверждены еще 34 случая Covid-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердились 34 новых случая коронавирусной инфекции, один человек скончался. Об этом говорится в сообщении центра по мониторингу ситуации с Covid-19.
С начала пандемии в регионе заразились 37 285 человек. 403 – скончались.
Салехард, Елена Сычева
Салехард. Другие новости 04.03.21
Треть новых заболевших коронавирусом на Ямале – вахтовики. / На Ямале будут судить экс-депутата окружного заксобрания, попавшегося на коммерческом подкупе. / На Ямале от коронавируса умер четырехсотый пациент. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube