В ЯНАО подтверждены еще 34 случая Covid-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердились 34 новых случая коронавирусной инфекции, один человек скончался. Об этом говорится в сообщении центра по мониторингу ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в регионе заразились 37 285 человек. 403 – скончались.

Салехард, Елена Сычева

Салехард. Другие новости 04.03.21

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