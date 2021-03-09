Житель Ямала «отметил» выходной тройным убийством

Житель Газ-Сале за минувшую субботу последовательно убил ножом троих человек. Преступник задержан, сообщили в пресс-службе СУ СК РПФ по ЯНАО.

По версии следствия, в субботу, 6 марта 32-летний подозреваемый был в поселке Газ-Сале в гостях у односельчан и выпивал с ними. Во время попойки гость нанес ножом хозяевам – мужчине и женщине – многочисленные ножевые ранения, от которых потерпевшие умерли на месте.

После двойного убийства злоумышленник отправился к другому жителю села. Мужчины также выпили, и преступник, также ножом, расправился с 52-летним хозяином квартиры. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, спрятав нож в снегу.

Мужчину задержали в подъезде одного из домов Газ-Сале. Оперативники нашли нож, которым были совершены убийства и выяснили, что подозреваемый неоднократно судим, нигде не работает и склонен к совершению преступлений. Сейчас материалы уголовного дела переданы в производство отдела по расследованию особо важных дел.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 05.03.21

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