Ямальские врачи спасли пациента с гигантской опухолью мозга

Я Новом Уренгое врачи спасли пациента с огромной опухолью мозга. Из-за новообразования мужчина терял память, у него отнялась рука, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Мужчина пенсионного возраста поступил в нейрохирургическое отделение в плановом порядке. Он жаловался на головные боли, некоторое время назад у пациента заметно ухудшилась память и перестала двигаться левая рука. Компьютерная томография позволила определить размеры и локализацию новообразования. Опухоль очень больших размеров давила на двигательный центр, вросла в кость и проросла через сосуды. Жизнь пациента была в опасности.

Сложную операцию по удалению менингиомы (опухоли головного мозга) произвели нейрохирурги Новоуренгойской ЦГБ Вадим Иванов и Константин Полторак. На проведение операции докторам потребовалось 2, 5 часа. Сустя сутки после операции, состояние пациента оценивается как стабильное, все функции головного мозга сохранены. Удаленную кость заменили на титановую пластину.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 09.03.21

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