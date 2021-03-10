На Ямале нечистоты двух сел сливали прямо в тундру

В Приуральском районе автотранспортное предприятие сливало в тундру жидкие коммунальный отходы. Окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура Приуральского района установила, что транспортное предприятие, ООО «Приуральское АТП», длительное время, осуществляла сброс коммунальных отходов без проведения очистки. Жидкие коммунальные отходы от жилых и нежилых помещений в селах Аксарка и Харсаим Приуральского района сливались в ближайшую тундру. В результате порчи почвы окружающей среде был причинен ущерб в размере более 3 млн рублей.

Районный прокурор обратился в суд с иском, требуя обязать «Приуральское АТП» провести рекультивацию земельного участка и взыскать с компании причиненный ущерб. Суд удовлетворил требования прокурора. Ущерб природе возмещен. Предприятие обязано рекультивировать участок тундры до 01 июля 2021 года.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

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