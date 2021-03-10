Больше половины новых заболевших COVID-19 на Ямале – вахтовики

Число жертв COVID-19 в ЯНАО не увеличивается четвертый день подряд. Округ показывает также самый низкий прирост численности новых заболевших среди всех регионов «тюменской матрешки», сообщили в среду, 10 марта, в оперштабе ЯНАО.

За сутки на Ямале зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 37 457 человек. В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, трое заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 188 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 19 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5840 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (5 случаев), Тазовском (3 случая) и Пуровском (2 случая) районах.

Выздоровел за сутки 51 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 35 696 человек.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 10.03.21

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