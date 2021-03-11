Пассажир рейса на Ямал напал на полицейского после задержания в тюменском аэропорту Рощино

Задержанный в тюменском аэропорту Рощино пассажир, летевший на Ямал, напал на сотрудников полиции. До этого его дважды задерживали за мелкое хулиганство в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Рощино в Тюмени пьяного мужчину. Его доставили в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении. После того, как пассажир протрезвел, его отпустили.

Мужчина вернулся в здание аэровокзала и снова стал напиваться в местном кафе. При этом он громко нецензурно ругался. Пьяницу снова задержали и снова доставили в отделение полиции. Там он попытался оказать сопротивление и ударил полицейского.

Задержанный оказался опоздавшим пассажиром утреннего рейса в село Толька в ЯНАО. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за угрозу убийством, разбой, кражу и нарушение неприкосновенности жилища.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении подозреваемого составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и о появлении в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство. Кроме того, Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о применении насилия против представителя власти.

Тюмень, Михаил Чернов

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