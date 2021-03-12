Задолжавшие платежи за «коммуналку» ямальские льготники сохранят субсидии

Пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи на Ямале смогут получать компенсацию за коммунальные платежи даже при наличии задолженности по ЖКУ. В регионе около 300 жителей не получают компенсацию за оплату ЖКХ из-за долга по квартплате, рассказал директор государственно-правового департамента округа Дмитрий Погорелый.

О проблеме Дмитрию Погорелому в начале марта, во время прямого эфира в Instagram рассказал Руслан Абдуллин, председатель пуровской районной общественной организации ветеранов. Среди тех, кто имеет право на компенсацию, но не получает ее, инвалиды, ветераны труда и трудовых действий и многодетные семьи. В зависимости от льготной категории, им положена субсидия в размере 30, 50 и даже 100 процентов нормативной платы. Ежемесячно эти люди теряют таким образом от 3 до 8 тысяч рублей.

При этом, право на субсидию сохраняется, если должник подписывает с ресурсоснабжающей организацией соглашение о рассрочке. Однако, ЕРИЦ отказывается заключать такие соглашения и с 2017 года не было оформлено ни одного подобного документа.

«У большинства должников финансовые сложности связаны с расходами на лечение. Люди готовы погасить долг частями, сделать это одномоментно сложно. Замкнутый круг: должник не может получить субсидию, а без нее – погасить долг», – рассказал Руслан Абдуллин.

В результате непростых переговоров, к которым были привлечены несколько сторон, удалось решить проблему. «ЕРИЦ готов заключать соглашения о рассрочке погашения задолженностей. Причем с серьезными случаями готовы работать отдельно, тщательно подбирая формат взаимодействия с плательщиками. Люди из льготных категорий смогут получить компенсационные выплаты на погашения накопившихся задолженностей», – рассказал Дмитрий Погорелый.

Решить проблему удалось благодаря ее огласке. Теперь возможность задать вопрос в Instagram-аккаунте Дмитрия Погорелого есть у каждого ямальца. Также главный юрист Ямала консультирует северян в дни бесплатной юридической помощи, организованные ямальским отделением «Ассоциации юристов России».

Салехард, Юрий Хромов

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