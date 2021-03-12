На Ямале на создании «Детского инновационного центра» украли миллионы из технопарка, принадлежащего правительству округа

В Новом Уренгое учредитель коммерческой фирмы похитил миллионы рублей на проекте «Детского инновационного центра». В этом ему помогал руководитель «Технопарка-Ямал», учредителем которого является департамент экономики ЯНАО.

По версии следствия, в 2018 году учредитель ООО «Ямал Ресурс» вступил со своим знакомым – руководителем НО «Фонд «Окружной инновационно-технологический центр «Технопарк-Ямал» в преступный сговор, направленный на хищение средств Фонда. Учредитель ООО изготовил фиктивный проект «Детского инновационного центра», а руководитель «Технопарка-Ямал» предоставил на этот прожект займ в сумме 4,5 млн рублей. Получив деньги Фонда, учредитель «Ямал Ресурса» перевел деньги на личный банковский счет и разделил их с соучастниками преступления, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО..

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО. СУ СК РФ по ЯНАО возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Сейчас следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям других лиц, причастных к совершению данного преступления.

Согласно данным из открытых источников, учредителями НО «Фонд «Окружной инновационно-технологический центр «Технопарк-Ямал» являются окружные департамент экономики, департамент по науке и инновациям и Торгово-промышленная палата.

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