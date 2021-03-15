В ситуацию с дефицитом лекарств на Ямале пришлось вмешаться прокуратуре

В селе Яр-Сале в аптеках не было минимально необходимых лекарств для оказания медицинской помощи. Нехватку медикаментов установила проверка прокуратуры Ямальского района, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Проверка прокуратуры установила, что в аптеках села Яр-Сале – МП «Ямальская фармация» и ООО «Алеком» – отсутствовал минимальный перечень лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Прокурор района потребовал от руководителей организаций устранить нарушения лицензионных условий. После рассмотрения представлений прокуратуры в аптеках было обеспечено наличие необходимых лекарственных средств, а два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Должностные лица МП «Ямальская фармация» и ООО «Алеком» привлечены к административной ответственности за «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ). Они получили предупреждения и штрафы в размере 5 тысяч рублей.

Салехард. Другие новости 12.03.21

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