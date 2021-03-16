В Новом Уренгое зафиксировано больше новых случаев коронавируса, чем на всем остальном Ямале

21 новый случай коронавируса зафиксирован среди жителей ЯНАО. Больше половины из заболевших выявлены в Новом Уренгое, сообщил во вторник, 16 марта, оперативный штаб ЯНАО.

За сутки на Ямале зафиксировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших шесть вахтовиков.

Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 37 598 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, двое заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 152 пациента.

С начала пандемии коронавирус выявили у 5881 вахтового рабочего. Среди муниципалитетов ЯНАО больше половины новых заболевших в Новом Уренгое (12 случаев). В остальных муниципалитетах зафиксировано по 1-2 новых заболевших коронавирусом..

Выздоровел за сутки 51 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 35 963 человека.

О новых случаях смерти от коронавируса не сообщается. Всего болезнь унесла на Ямале жизни 404 человек.

Новый Уренгой. Другие новости 16.03.21

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