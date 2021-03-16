На Ямале потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы заставить структуры «Газпрома» и «Роснефти» компенсировать причиненный водоемам ущерб

На Ямале компании «Газпрома» и «Роснефти» нарушили законодательство об охране водных биологических ресурсов. Для исправления ситуации потребовалось вмешательство ямало-ненецкой природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства округа.

По данным прокурорской проверки, ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром трансгаз Югорск» (обе структуры принадлежат «Газпрому»), ООО «Кынско-Часельское Нефтегаз» (предприятием владеет НК «Роснефть» через ООО «РН-Газ») и АО «Сибгидромехстрой» по окончании работ, связанных с использованием водных объектов, не провели мероприятия для компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания от хозяйственной деятельности. Компании проигнорировали требования законодательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов то есть по зарыблению водных объектов.

Природоохранный прокурор потребовал от руководителей предприятий устранить нарушения закона. После рассмотрения представлений в водоемы было выпущено более 7,2 млн особей молоди пеляди.

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