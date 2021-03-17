В Салехарде прокуратура обнаружила завышение цен на товары продукты питания первой необходимости

В Салехарде городская прокуратура обнаружила завышение цен на продукты питания первой необходимости. Были возбуждены административные дела против двоих индивидуальных предпринимателей, сообщили в среду, 17 марта, в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Проверка соблюдения требований законодательства о ценообразовании, проведенная прокуратурой, установила, что в магазинах «Олененок» и «Дип» были превышены предельные торговые надбавки на продовольственные товары первой необходимости (яйцо куриное, молоко, муку, сливочное и растительное масло, крупы и овощи).

Прокурор города возбудил административные дела о нарушении порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ) в отношении собственников магазинов,. Одному виновному назначено наказание в виде предупреждения, второй получил штраф 25 тыс рублей. Цены на товары были снижены.

Салехард. Другие новости 16.03.21

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