На Ямале отца отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Житель города Лабытнанги получил полгода лишения свободы в колонии строгого режима за уклонение от уплаты алиментов. Такое решение принял городской суд Лабытнанги, сообщили в среду, 17 марта, в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Житель города Лабытнанги за неоднократную неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ) был приговорен к 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как установил суд, мужчина ранее привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Тем не менее, он снова уклонился от уплаты средств на содержание ребенка на сумму более 100 тыс. рублей.

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