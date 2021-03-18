Гендиректор строительной компании на Ямале не платил зарплату работником, забирая деньги себе

В Надыме гендиректор строительной компании предстанет перед судом за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, в 2017 – 2018 годах генеральный директор и единственный учредитель ООО «ЯмалСтройТехнология» (согласно данным открытых источников, им является Вячеслав Лозовой) не платил зарплату и иные платежи своим работникам. Деньги организации он использовал на личные нужды. От действий руководителя пострадали 18 работников, они не получили 2,8 млн рублей зарплат. Следствие установило, что возможность платить зарплату у руководителя была.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о «полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено. Руководителя компании ждет суд.

Надым. Другие новости 18.03.21

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