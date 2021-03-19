Губернатор Ямала снял ограничения на брачные церемонии

На Ямале сняты все ограничения при посещении ЗАГСов. Соответствующее постановление подписал в пятницу. 19 марта, губернатор Дмитрий Артюхов.

Пункт постановления о введении на Ямале режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса, ограничивавший количество участников церемонии бракосочетания, был признан утратившим силу.

Ранее, с 5 ноября 2020 года, на Ямале были введены ограничения количества одновременно присутствующих на бракосочетании лиц. Максимум, могли присутствовать 10 человек, в том числе молодожены, регистратор брака, фотограф и видеооператор.

Салехард. Другие новости 18.03.21

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