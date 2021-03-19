«Формат устарел»: Губернатор Дмитрий Артюхов готовится отвернуться от элиты к простым ямальцам

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов откажется от ежегодного послания «для элиты» в пользу простых ямальцев. О вероятности такого сценария рас сказал «Новому Дню» политолог Евгений Забродин.

Политолог Евгений Забродин считает, что глава региона уйдет от шаблонов: «В том виде, в котором мы знаем ежегодный доклад губернатора, он явно устарел, – считает политолог. – Возможно, Артюхов откажется от сцены и сотен гостей, среди которых, как правило, нет обычных ямальцев. Пандемия, в которой мы пребываем последний год, только способствует такому изменению формата. Послание всегда раньше позиционировалось, как событие для элиты, и как-то проходило мимо поля зрения основного населения региона, а между тем смысл доклада – рассказать, как будет жить Ямал в ближайший год. Очевидно, что Артюхов сконцентрируется на жителях. Он четко дает понять, кто главный адресат его работы».

В прошлом году Дмитрий Артюхов обозначил три приоритета – жилье, дороги и медицина. Заявления были реализованы: внедрен региональный материнский капитал на второго ребенка в 150 тысяч рублей, открыт проезд по Пуровскому мосту и дороге Надым – Салехард. Параллельно с борьбой с коронавирусом шло переоснащение больниц. Закуплено 200 аппаратов ИВЛ, компьютерные томографы, рентген-аппараты и прочее. При этом, власти Ямала поставили перед собой беспрецедентную задачу – расселить 1 миллион квадратных метров аварийного жилья за 5 лет.

Между тем, по словам источника «Нового Дня», чиновники до сих пор не знают, кого из них пригласят послушать губернатора. «Готовятся важные заявления в докладе, но приглашений никто не получил», – рассказал собеседник агентства, близкий к правительству округа. Сейчас ямальский истеблишмент делает ставки, гадая, каким будет ежегодный доклад Артюхова. Пока известна только дата выступления – 25 марта.

Ранее о своем послании губернатор Ямала объявил на странице в Инстаграм. «В следующий четверг, 25 марта, выступлю с ежегодным докладом о положении дел в округе. Расскажу об итогах непростого 2020 года и о планах на этот год. Подробно поговорим о наших приоритетах – медицине, жилье и дорогах, а также о поддержке семей и наших талантливых детей. Начнём в 12.00. Трансляцию можно будет посмотреть на моих страницах в социальных сетях, в эфире телеканала «Ямал-регион» @1arctic_tv и муниципальных студий. До встречи!» – написал Дмитрий Артюхов. Место проведения пока не уточняется.

Салехард, Юрий Хромов

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