На Ямале назначен главный по дорогам и транспорту. Раньше он работал в крупной тюменской компании

Назначен новый директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Должность занял Денис Напольских, сообщили в понедельнике, 22 марта, в пресс-службе правительства ЯНАО.

Напольских ранее работал в компании «Мостострой-11» тюменского депутата Николая Руссу. С декабря 2018 года Напольских занимал должность руководителя проекта. Под его управлением началась активная модернизация производства и запуск новых мощностей в компании. Напольских усовершенствовал подходы к работам при строительстве Крымского моста, олимпийских объектов в Сочи, участков автомобильных дорог Московского малого кольца, дороги Владивосток – Находка – порт Восточный, моста через реку Енисей и других объектов.

Денис Напольских был включен в резерв управленческих кадров после подведения итогов конкурса, объявленного губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. На конкурс поступило 88 заявок от кандидатов из 17 регионов. К очным испытаниям конкурса были допущены семь человек из Салехарда, Тазовского, Нового Уренгоя, Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В резерв прошли трое претендентов.

Салехард, Юрий Хромов

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