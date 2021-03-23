Избран новый глава Шурышкарского района. Им стал Олег Попов, сообщил официальный сайт муниципального образования.

Депутаты районной думы на открытом голосовании единогласно поддержали кандидатуру Олега Попова. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие. «Мнение шурышкарцев должно быть определяющим при решении важных вопросов. Перед нами стоит много задач, район имеет хороший потенциал для развития», – сказал Олег Попов. От имени губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова нового главу района поздравила вице-губернатор Ирина Соколова.

Всего за место главы района боролись трое человек. Конкуренцию Попову составили замглавы Мужевского сельского поселения Сергей Петров и начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шурышкарского района Алексей Кураков. Сам Попов ранее занимал должность первого заместителя главы района, а до того был представителем губернатора ЯНАО в муниципальном образовании. Должность главы муниципального образования освободилась после досрочного ухода в отставку Андрея Головина, руководившего муниципалитетом с 2012 года. После отставки Головина Попов испролнял обязанности главы района.

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