Ямалец избил и изнасиловал знакомого за отказ открыть дверь

В Тарко-Сале рассердился на знакомого, ворвался к нему в дом, жестоко избил и изнасиловал мужчину. Потерпевший умер от потери крови, сообщили в пресс-службе СУ СК РЫФ по ЯНАО.

По версии следствия, 5 декабря 2020 года в городе Тарко-Сале 55-летний неоднократно судимый мужчина рассердился на своего знакомого, не открывавшего ему дверь в квартиру. Преступник разбил в квартире окно и проник внутрь. После этого он жестоко избил 62-летнего потерпевшего и совершил в отношении него «иные действия сексуального характера». Потерпевший скончался от массивной кровопотери. Как установило следствие, и преступник, и погибший были пьяны.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и «иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, соединенные с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» (п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Обвиняемый был арестован и помещен в СИЗО.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

Салехард, Юрий Хромов

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