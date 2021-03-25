На ямальских улицах удвоят количество видеокамер, способных распознавать лица

В ямальских городах и поселках будут установлены еще 900 камер видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности. Об этом в четверг, 25 марта, во время доклада о развитии Ямала сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что главной задачей является обеспечение безопасности ямальцев, которые привыкли к безопасной жизни и не боятся отпускать детей гулять на улицу одних. «Некоторые из нас не запирают двери», – отметил Артюхов. Поэтому губернатор анонсировал увеличение камер видеонаблюдения вдвое.

Камеры будут оснащены функцией распознавания лиц. Сейчас в округе размещены 900 камер наружного видеонаблюдения.

Салехард, Юрий Хромов

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