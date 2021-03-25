На Ямале начинают выплачивать «чумовой капитал» – губернатор Дмитрий Артюхов

Коренные жители Ямала получат «чумовой капитал» при рождении третьего ребенка. Это позволит молодым кочевникам при расширении семьи начать жить отдельно, заявил в своем докладе о развитии Ямала в четверг, 25 марта. Губернатор Дмитрий Артюхов.

«По мере увеличения семьи, ведущие кочевой образ жизни, конечно, хотят жить отдельно, – отметил Артюхов. – Предлагаю при рождении третьего ребёнка выдавать чумовой капитал – комплект всего необходимого для своего собственного национального жилища».

В «чумовой капитал» войдут шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь, нарты. Общая стоимость «чумового капитала» составит около 500 тысяч рублей. Помощь смогут получить все молодые кочевые семьи, где родился третий ребёнок с начала этого года.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 25.03.21

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