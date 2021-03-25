Губернатор Ямала оставил чиновников без привилегии своим «самым народным» посланием в истории округа

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сменил адресатов своего доклада о положении дел в автономном округе. Вместо общения со сцены с элитами глава региона провел видеоэфир, который чиновники и депутаты смотрели наравне с простыми ямальцами. Политолог Алексей Климовский уже назвал прозвучавшее в четверг, 25 марта, послание «самым народным» в истории ЯНАО.

В своем послании ямальский губернатор коротко и четко, менее, чем за час, озвучил инициативы нового политического года. Изменился антураж послания. Привычному залу со сценой и депутатами Артюхов предпочел трансляцию из студии, которую чиновники смотрели наравне со всеми, по телевизору или в социальных сетях.

«Прежде всего, обращает на себя внимание новый формат доклада – теперь он ориентирован на широкую аудиторию, а не только экспертов, депутатов представительных органов власти и управленцев, – считает Алексей Климовский. – Соответствовала ему и подача: лаконичная, доступная и с активным использованием графики. При этом, губернатор сделал акцент не на реализации планов и проектов как самоцели, а поставил в центр именно человека, его реальные проблемы и потребности. Всё что делается – делается именно для жителей округа, улучшения их жизни и раскрытия потенциала».

Основные приоритеты в послании Артюхова остались неизменны – это жилье, дороги и медицина. В оформлении доклада было использовано более 200 фотографий и слайдов, 4 видеоролика, которые подкрепляли любую озвученную в докладе информацию. При этом, в послании не было планов на далекое будущее. Артюхов проанализировал то, что уже сделано, и рассказал о планах на ближайшие год-два.

Так, с 2021 года семьям, ведущим кочевой образ жизни, при рождении третьего ребенка будут выдавать «чумовой капитал». Это комплект всего необходимого, от нюков до нарт, для создания своего собственного национального жилища. Стоимость такого набора составляет примерно полмиллиона рублей.

Текущий 2021 год губернатор Ямала объявил Годом талантов, продолжив тренд на образование и развитие нового поколения. В прошлом году по следам доклада был принят пакет мер для поддержки школьников и студентов, в этом году повезло творческим и одаренным. В ближайших планах – переоснащение школ искусств и библиотек, создание новых творческих пространств и приобщение ямальцев к театру. По мнению Климовского, объявление 2021 года Годом талантов – показатель того, что действия властей нацелены именно на улучшение жизни простых ямальцев и раскрытия их потенциала.

Треть доклада была посвящена отрасли здравоохранения. Артюхов не стал отрицать проблемы с высоким уровнем заболеваемости в период пандемии коронасируса и перебои с поставками лекарств. Вместо этого он постарался максимально просто объяснить, с чем связаны сложности и как они были решены. При этом, губернатор подчеркнул: ситуация с пандемией COVID-19 в ЯНАО – одна из самых благополучных среди регионов России.

«Можно отметить конкретность обозначенных проблем и уже принимаемых для их решения мер. Минимум общих слов и далёких планов, максимум реальных достижений и конкретных планов на будущий год. Вопреки тому, как эксперты часто расценивают подобные выступления губернаторов, явно видно, что аудитория Артюхова – именно ямальцы, а не москвичи», – подытожил политолог Климовский.

Салехард, Юрий Хромов

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