На Ямале чиновник за взятку не следил за содержанием кладбищ

В Новом Уренгое городской чиновник согласился не следить за содержанием кладбища за 600 тысяч рублей. Служащий успел получить за свое бездействие полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, в Новом Уренгое в 2020 году муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального хозяйства» заключило муниципальный контракт с коммерческой организацией на оказание услуг по содержанию кладбищ. Сотрудник отдела содержания и ремонта объектов благоустройства, назначенный приказом начальника МКУ ответственным за исполнение условий муниципального контракта, предложил директору этой организации передать ему взятку в размере 600 тыс рублей за отсутствие технического контроля за оказанием услуг на объекте и не выявление нарушений условий контракта. Руководитель коммерческой организации согласился и 25 марта 2021 года передал подозреваемому часть обещанной суммы – 500 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом в крупном размере. Преступление было выявлено сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о помещении его под стражу.

Новый Уренгой, Юрий Хромов

Новый Уренгой. Другие новости 26.03.21

Юг региона снова показал самую высокую смертность от коронавируса в «тюменской матрешке». / «Роснефть» испортила на Ямале леса на 50 миллионов. / Губернатор Ямала оставил чиновников без привилегии своим «самым народным» посланием в истории округа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»