Ямальские кочевники смогут получить «чумовой капитал» на третьего ребенка

На Ямале семьям тундровиков при рождении третьего ребенка будут выплачивать «чумовой капитал». Это комплект для сбора чума, в который входят шесты, нюки, доски, печь и нарты стоимостью более, чем в полмиллиона рублей.

На Ямале за рождение третьего и каждого последующего ребенка выплачивается материнский капитал в размере 500 тысяч рублей, который можно потратить на улучшение жилищных условий. Но ранее, в силу особенностей образа жизни, коренные жители не могли им воспользоваться. В связи с этим, губернатор Дмитрий Артюхов принял решение о выплате семьям из числа коренных малочисленных народов Севера так называемого чумового капитала.

Мерой поддержки при рождении третьего ребёнка смогут воспользоваться молодые семьи, ведущие кочевой образ жизни. При этом право на получение регионального материнского капитала за семьей сохраняется.

В последнее время на Ямале усилена поддержка коренных жителей: увеличен размер «кочевых выплат» с 3 до 5 тысяч рублей в месяц на человека. Их получают порядка 9,9 тысячи человек. Также до 450 рублей выросла цена при сдаче килограмма оленины первой категории – в результате в этом году получено рекордное количество продукции высшего качества. Дополнительно кочевники могут получить единовременную социальную выплату в 5 тысяч рублей. Выплата предусмотрена для пожилых граждан и семей с детьми в возрасте до 18 лет. Всего в регионе выплачена помощь 1609 пожилым людям и 7 800 детей.

Отметим, что на Ямале 10 студентов из числа КМНС ежегодно получают стипендию губернатора в размере 10 тысяч рублей. Один аспирант из числа КМНС получил материальную помощь в размере 16225 руб.

Кроме того, с 2020 года увеличен размер социальной стипендии для студентов-очников из малоимущих семей с 1 тысячи до 4,5 тысяч рублей ежемесячно и возмещение расходов очникам из малоимущих семей на проживание в общежитии с 1 тысячи рублей до 2 тысяч рублей в месяц. Также в прошедшем году власти региона оказали поддержку 98 студентам заочных отделений (им компенсировали оплату обучения на сумму до 30 тысяч рублей в год).

Двенадцать студентов Университета им. Герцена получили целевую образовательную субсидию в сумме 150 000 рублей в год. Также в 2020 году впервые реализован проект образовательного сертификата для абитуриентов из семей КМНС, ведущих традиционный образ жизни, для обучения в Ямальском многопрофильном колледже. Сертификат получили 58 абитуриентов, его можно использовать при поступлении на 15 образовательных программ.

Всего 547 ямальцев подали документы в ФАДН России для включения в федеральный список коренных малочисленных народов РФ

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 29.03.21

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