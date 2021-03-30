Ямальские юристы хотят сохранить льготный проезд на пароме через Обь для отпускников

На Ямале готовятся поправки в законодательство округа, которые позволят сохранить льготный проезд на пароме через реку Обь в Салехарде. О намерении внести соответствующий законопроект в законодательное собрание автономного округа сообщил на своей странице в «Инстаграм» главный юрист ЯНАО Дмитрий Погорелый.

Льготный проезд на пароме через Обь в отпуск и обратно перестал действовать, как только открылся проезд по дороге Салехард-Надым. «Ко мне обратились сразу несколько жителей Салехарда, обеспокоенных отменой льготного проезда на пароме в отпуск и обратно, – написал директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый. – Для многих, кто уже оплатил транспортировку личного автомобиля паромом, это решение стало неожиданностью. Возмущения людей совершенно обоснованы – многим поездка на пароме удобнее и привычнее. Мы уже готовим необходимую аргументацию для правительства о сохранении этой льготы».

По словам Погорелого, поправки в региональное законодательство будут подготовлены к ближайшему заседанию заксобрания ЯНАО в конце апреля и законопроект успеет пройти все необходимые экспертизы. «Я надеюсь, что наши парламентарии примут эти поправки», – выразил надежду юрист.

Отметим, что возмущение отменой льготного проезда на пароме через Обь высказали пользователи соцсети «Вконтакте» в группе «Подслушано в Салехарде». «Не, ну вы это видели? Дорога до конца не асфальтирована, а уже извольте ездить по щебенке. Тем более, летом, когда дожди начнут размывать или начнутся ремонтные работы. Многие по-прежнему выберут поехать на пароме. Почему бы не оставить всё как было?» – написал пользователь соцсети. Прямо на компенсацию расходов по транспортировке личного автомобиля на пароме по пути в отпуск и обратно имели работники бюджетной сферы, живущие в Салехарде, Аксарке, Харсаиме и Горнокнязевске.

Салехард, Юрий Хромов

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