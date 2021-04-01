На Ямале пустили родителей в детсады и освободили пенсионеров от обязательного карантина

На Ямале вновь заработают дискотеки и ночные клубы, а в детских садах, школах и колледжах разрешено проведение праздничных мероприятий. Тем не менее, режим повышенной готовности в связи с коронавирусной угрозой продлен в ЯНАО до 30 апреля, сообщил в четверг, 1 апреля, директоргосударственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый.
В режим повышенной готовности с 1 апреля внесены послабления. Так, лица старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями больше не обязаны соблюдать самоизоляцию. Теперь соблюдение самоизоляции носит лишь рекомендательный характер.
Разрешено проведение утренников и других праздничных мероприятий в детских садах, школах и колледжах. Но с ограничением: одновременно на празднике могут находиться дети только одного класса или группы. Родители смогут посещать утренники и «выпускные» в детсадах. Ограничения на работу ночных клубов и дискотек сняты.
При этом, масочный режим и трабование соблюдать социальную дистанцию сохраняются. Также продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий.
Салехард, Юрий Хромов
Салехард. Другие новости 31.03.21
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