На Ямале пустили родителей в детсады и освободили пенсионеров от обязательного карантина

На Ямале вновь заработают дискотеки и ночные клубы, а в детских садах, школах и колледжах разрешено проведение праздничных мероприятий. Тем не менее, режим повышенной готовности в связи с коронавирусной угрозой продлен в ЯНАО до 30 апреля, сообщил в четверг, 1 апреля, директоргосударственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый.

В режим повышенной готовности с 1 апреля внесены послабления. Так, лица старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями больше не обязаны соблюдать самоизоляцию. Теперь соблюдение самоизоляции носит лишь рекомендательный характер.

Разрешено проведение утренников и других праздничных мероприятий в детских садах, школах и колледжах. Но с ограничением: одновременно на празднике могут находиться дети только одного класса или группы. Родители смогут посещать утренники и «выпускные» в детсадах. Ограничения на работу ночных клубов и дискотек сняты.

При этом, масочный режим и трабование соблюдать социальную дистанцию сохраняются. Также продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий.

Салехард, Юрий Хромов

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