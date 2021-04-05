На Ямале силовики начали проверки после схода на ребенка снежной лавины с крыши

На Ямале Следственный комитет и прокуратура начали проверки после появления информации о том, что на ребенка с крыши упала глыба снега. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили пресс-службы обоих ведомств.

Инцидент произошел 4 апреля. Днем с крыши одного из домов на 8-летнего мальчика упал большой пласт снега.

Городскому прокурору Губкинского поручено провести проверку исполнения управляющей компанией обязанностей по своевременной уборке снега с крыш многоквартирных домов и принять незамедлительные меры к устранению нарушений. В ходе проверки прокуратура решит, обращаться ли в суд с иском о компенсации причиненного пострадавшему ребенку морального и физического вреда.

Обстоятельства происшествия выясняют также следователи Пуровского межрайонного следственного отдела (с дислокацией в г.Губкинский. По итогам СК примет процессуальное решение.

Информация о том, что ребенка в одном из дворов Губкинского накрыло сорвавшейся с крыши снежной лавиной, была размещена в соцсетях и ряде телеграм-каналов. На опубликованной видеозаписи с камеры наблюдения видно, как мальчик подбегает к зданию, после чего его накрывает лавиной снега. Ребенок падает, потом поднимается и убегает.

Губкинский, Юрий Хромов

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