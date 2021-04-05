На Ямале спасатели годами отдавали контракты на поставки товаров и работы собственному сотруднику

На Ямале спасатели два года закупали товары и услуги у индивидуального предпринимателя, который был их же сотрудником. Четверо сотрудников ГКУ «Ямалспас» привлечены к ответственности, сообщили в понедельник, 5 апреля, в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Проверка, которую провела прокуратура Тазовского района, установила, что ГКУ «Ямалспас» два года заключало контракты на поставку товаров и проведение работ с индивидуальным предпринимателем, который работал в этом же учреждении. Это противоречит законодательству о закупках, однако, ГКУ «Ямалспас» успело заключить 26 таких незаконных сделок.

Четверо членов аукционной комиссии ГКУ «Ямалспас», которые коллегиальным решением необоснованно допустили своего коллегу к торгам и заключению указанных контрактов, были привлечены к административной ответственности за «действия, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством и приводят или могут привести к ограничению конкуренции» (ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ). Каждый из них был оштрафован на 15 тыс рублей.

Салехард, Юрий Хромов

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