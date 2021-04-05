Ямальским аборигенам облегчат доступ к ловле рыбы

На Ямале предложили освободить коренных жителей от необходимости направлять заявки на вылов рыбы и предоставлять отчеты о результатах рыболовства. Об этом на совещании о состоянии запасов водных биологических ресурсов в Обском и Тазовском бассейнах заявил директор департамента АПК ЯНАО Виктор Югай.

Совещание проходило с участием главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Виктор Югай предложил ввести упрощенный беззаявочный принцип доступа представителей КМНС к лову рыбы. Чиновник предложил исключить необходимость направления заявок о предоставлении права на вылов рыбы и обязанность по предоставлению отчетности о результатах рыболовства для ямальских коренных жителей.

«Мы обсудили вопросы, связанные с заявительной кампанией для коренных малочисленных народов севера и договорились, что в следующем году мы уберем заявительный принцип для тех представителей, кто будет включен в реестр. Я думаю это важная социальная составляющая», – заявил в ответ Шестаков.

«Договорились внести ряд изменений в нормативные документы, чтобы помочь сохранять благоприятную экологическую обстановку и в то же время пойти на встречу нашим коренным жителям», – прокомментировал нововведение губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, также принимавший участие в совещании.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 05.04.21

На Ямале силовики начали проверки после схода на ребенка снежной лавины с крыши. / На Ямале спасатели годами отдавали контракты на поставки товаров и работы собственному сотруднику. / В «тюменской матрешке» семь человек умерли от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»