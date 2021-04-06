На Ямале компания использовала для производства напитков воду из непригодной скважины

В Ноябрьске производитель питьевой воды использовал для ее производства непригодную скважину. У компании отсутствовал необходимый проект зоны санитарной охраны водного объекта, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Как обнаружила проверка Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры, на производственной базе ООО «Серебряный источник» (компания занимается производством безалкогольных напитков) для добычи воды использовалась непригодная скважина. У водного объекта отсутствовал получивший положительное санитарно-эпидемиологическое заключение утвержденный проект зоны санитарной охраны. То есть, организация не имела подтверждения пригодности используемой скважины для производства питьевой воды

Были возбуждены административные дела о «нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»(ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Организация и ее генеральный директор Павел Булатов оштрафованы на 10 500 рублей. После вмешательства прокуратуры компания устранила нарушения закона.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 05.04.21

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