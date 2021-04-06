Якушев и Артюхов обсудили готовность ЯНАО к паводку и пожароопасному сезону

Полпред президента РФ в Уральском Федеральном округе сегодня находится с рабочим визитом на Ямале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства региона, Владимир Якушев принимает участие в форуме коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока Российской Федерации. В рамках этого мероприятия состоялась рабочая встреча полпреда и и главы Ямала Дмитрия Артюхова. Обсуждалась готовность региона к паводковому и пожароопасному сезону.

«Начинается непростой период: зима выдалась снежной, толщина льда также превышает средние многолетние значения. Все это обостряет вопросы, связанные с паводками. За ними последует и пожароопасный сезон, подготовке к которому необходимо уделить особое внимание», – подчеркнул Владимир Якушев.

Он поблагодарил губернатора ЯНАО за оперативное исполнение поручения главы государства – в регионе определены зоны затопления и подтопления, что помогает защитить права граждан.

Все эти зоны на Ямале занесены в единый реестр государственной недвижимости.

Превентивные меры в отношении весенних паводков уже были приняты в таких населённых пунктах, как город Тарко-Сале, посёлок Уренгой, сёлах Овгорт и Антипаюта.

Что касается будущего пожароопасного сезона, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что с момента прошлых серьёзных пожаров в 2016 году на треть была увеличена численность специальных подразделений – «Ямалспаса», обновлён парк техники.

«По прогнозу сейчас сложно что-то говорить. Есть мнение, что крепкие зимние морозы будут компенсированы за счёт жаркой погоды летом. Каким бы ни сложилось наступающее лето, мы уже заключили все необходимые контракты по авиамониторингу», – подчеркнул он.

Губернатор также рассказал, что период активного горения на Ямале традиционно наступает позже, чем в других субъектах, что традиционно позволяет рассчитывать и на межрегиональную поддержку.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 06.04.21

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