Самолеты по маршруту Красноселькуп – Тюмень теперь будут летать два раза в неделю

Региональный рейсы по маршруту «Красноселькуп – Тюмень» теперь будут выполняться два раза в неделю. Частотность увеличена с 5 апреля 2021 года.

«Этот маршрут у жителей пользуется популярностью. Билеты на некоторые даты раскуплены полностью. Если и дальше так продолжится, то на летнее время увеличим частоту рейсов до трех раз в неделю. Маршрут субсидируется из окружного бюджета, цена за билет составляет 7000 рублей без учета агентских сборов», – сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Редькин.

Как напоминает пресс-служба правительства ЯНАО, в 2019 году во время прямой линии губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о завершении работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта Красноселькуп в 2020 году.

В декабре прошлого года был совершён технический рейс, что позволило подтвердить возможность приёма воздушных судов на новой полосе. Первый пассажирский рейс из Красноселькупа был выполнен 5 февраля. По этому маршруту летает самолет Ан-24 авиакомпании Utair.

Ранее ямальцам приходилось добираться до Тюмени с пересадками, времени на дорогу уходило около семи часов. Сейчас же благодаря прямому авиасообщению в Тюмени можно оказаться уже через 3 часа и 20 минут, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Салехард, Тюмень, Елена Васильева

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