В аварийных домах Салехарда проведут поддерживающий ремонт

Власти Салехарда наметили в текущем году поддерживающий ремонт в 42 аварийных домах. Предполагается, что это позволит продлить эксплуатацию строений до их сноса.

К числу таких мероприятий относятся работы по поддержке и усилению свайных оснований. Кроме того, предусмотрен ремонт цокольных перекрытий и систем водоотведения. Перечень работ расписан для каждого отдельно взятого дома. Работы будут проводить в теплый сезон – весной и летом. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

Исполнителями выступят подрядчики, победившие в электронном аукционе. Проведение технического контроля возложено на Финансовую дирекцию городского хозяйства. Перечень многоквартирных домов, в которых планируются поддерживающие мероприятия, опубликован на сайте администрации города.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 07.04.21

Ямальский парламент рассмотрит закон о компенсации проезда на пароме «Салехард-Приобье». / Вместо красивого платка с мехом получил товары для животных – как не попасться на уловки телемагазинов (ФОТО, ВИДЕО). / В Яр-Сале масштабно отметили шестидесятый День оленевода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»