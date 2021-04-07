На Ямал пришло аномальное потепление

На Весна в Ямало-Ненецкий автономный округ пришла раньше ожидаемых сроков. Температура воздуха в ближайшие дни будет превышать климатическую норму на 10-12 градусов, что вызовет интенсивное таяние снега. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на Ямале такое случается только в конце апреля, передает РИА «Новости».

«Невероятно большая температурная аномалия наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Над европейской Россией сейчас ложбина низкого давления, а по восточной периферии этой ложбины заносится очень теплый воздух», – отметил метеоролог. Так, уже сегодня, 7 апреля, воздух днем прогрелся до ноля градусов, что несвойственно. По оценкам синоптиков, такая погода сохранится до конца недели.

Салехард, Иван Гридин

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