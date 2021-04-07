На Ямале 416 семей медиков получат новые квартиры

По инициативе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова увеличилось число выдаваемых семьям медицинских работников квартир. Все те, кто на сегодняшний день стоит в очереди на получение жилья, будут им обеспечены, заверил глава региона. Ранее власти планировали, что за три года медики получат 307 квартир. В нынешнем году власти приняли решение обеспечить жильем 416 семей. Планы будут реализованы за четыре года.

«Президент поставил задачу запустить в стране программу по обеспечению работников первичного звена и скорой медицинской помощи служебным жильем с возможностью через 10 лет перевести его в собственность. Мы на Ямале эту программу запустили. Планировали выдать 300 квартир, но заявок получили 416, поэтому продлим программу, чтобы полностью удовлетворить тот спрос, который сегодня есть», – сказал губернатор.

На сегодняшний день, в рамках выполнения поручений президента России по обеспечению медицинских работников жильем в минувшем году в новые квартиры заселились 95 семей, в текущем году планируется заселить еще 116.

Салехард, Иван Гридин

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