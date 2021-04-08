Ямальцев будут учить худеть по японской технологии

На Ямале стартовал уникальный российско-японский проект «RJ TOМODACHI» по дистанционному мониторингу пациентов, желающих снизить вес. Он должен был начаться еще в марте прошлого года, но из-за пандемии коронавируса был отложен.

Первый этап исследования был проведен ранее Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава РФ и несколькими крупными японскими медицинскими компаниями. Теперь проект проходит апробацию в системе практического здравоохранения шести «пилотных» регионах. Один из них – Ямало-Ненецкий автономный округ. Исследование будет проводиться на базе Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Выборка из 100 человек была сформирована еще в прошлом году, сейчас мы ее актуализируем, после чего начнем индивидуальную работу с каждым участником. Для того чтобы попасть в выборку, северяне должны соответствовать ряду критериев, обозначенных в исследовании. К примеру, индекс массы тела не должен превышать 37. Человек также должен быть моложе 60 лет и не иметь таких заболеваний как сахарный диабет, артериальная гипертония», – рассказал главный врач Ямальского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Токарев.

Работа построена с применением различных гаджетов. Зарубежные партнёры предоставляют целый комплект оборудования: тонометр, весы-жироанализатор и трекер физической активности. Все гаджеты передаются участникам в безвозмездное пользование. Для того чтобы контролировать свою физическую активность, заполнять дневник питания, передавать данные специалистам, пациент должен иметь смартфон с операционной системой Android. Именно на этой платформе работает специально разработанное мобильное приложение.

Участники исследования будут разделены на две группы методом случайной выборки. Для группы активного наблюдения предусмотрено 4 визита к врачам за полгода, а для группы самоконтроля – только два. На старте и в конце проекта медики измерят у участников вес, рост, окружность талии, оценят частоту употребления калорийных продуктов, физическую активность и некоторые другие параметры. Всего проект рассчитан на полгода, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Основная наша цель – формирование у пациентов новой концепции питания и физической активности. Мы хотим, чтобы по истечении шести месяцев исследования люди не остались наедине со своими вредными привычками. И надеемся, что постоянный самоконтроль во время проекта поможет всем участникам осознать, что основная причина избыточного веса – это все-таки безответственное отношение к собственному здоровью», – уточняет Сергей Токарев.

Итоги первого этапа проекта «RJ TOМODACHI», проведенного в 2019 году в Москве, обнадеживают. В среднем за полгода участники проекта похудели каждый на 6 кг, а объем их талии уменьшился на 4 см. Также отмечено, что у пациентов, которые регулярно общались с врачами, масса тела и объем талии уменьшались более динамично.

Во втором этапе исследования помимо Ямала принимают участие Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская и Тверская области.

Салехард, Елена Васильева

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