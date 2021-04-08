Жилищное строительство на Ямале получило дополнительную поддержку

Ямало-Ненецкий автономный получил из федерального бюджета средства на строительство микрорайона «Солнечный» в Тазовском. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства средства будут предоставлены на условиях софинансирования. Их направят на устройство инженерной инфраструктуры нового жилого микрорайона. Министрой поддержал Ямал в рамках программы «Стимул», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда».

На территории автономного округа продолжается выполнение задачи губернатора Дмитрия Артюхова по расселению 1 млн квадратных метров аварийного жилья. В правительстве отметили, что жилищное строительство в регионе ежегодно наращивает темпы, что позволяет обеспечивать не только расселение аварийного жилфонда, но и реализацию целого ряда федеральных и региональных мер поддержки. Жилищное строительство идет во всех муниципалитетах региона.

Благодаря комплексной застройке в Тазовском появится современный микрорайон с объектами благоустройства и необходимой инфраструктуры. В «Солнечном» построят более 40 тыс. квадратных метров жилья. В итоге новоселье смогут отпраздновать для 835 семей. Уже до конца текущего года будут сданы первые два дома на 274 квартиры.

Действие программы «Стимул» рассчитано на три года. В 2022-2023 федеральные средства направятся в Губкинский. Там будет построена инженерная инфраструктура в двух новых микрорайонах.

Салехард, Иван Гридин

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