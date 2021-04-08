За сутки коронавирус подтвердился еще у 19 ямальцев

Статистика заболеваемости коронавирусом в ЯНАО увеличилась за минувшие сутки еще на 19 человек. Как сообщает региональный оперативный штаб, в числе тех, кто получили положительные тесты 17 местных жителей и двое вахтовиков.

В Новом Уренгое инфекция выявлена у шести жителей, в Тазовском районе – у троих, Ноябрьск – 2 человека, Салехард – 2 человека, в Шурышкарском районе – у четверых человек.

Всего на текущий день в больницы госпитализированы 109 человек, из них шесть – в тяжелом состоянии, один – в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Летальных исходов за минувшие сутки в ЯНАО не зарегистрировано.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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