На Ямале мужчина, судимый за избиение несовершеннолетних, устроился на работу с одаренными детьми

В Салехарде работы лишился заместитель директора центра выявления и поддержки одаренных детей Ямала. В рамках проверки личного дела выяснилось, что данный человек имеет судимость за избиение двух несовершеннолетних. Преступление было совершено в другом регионе в прошлом году. «При этом, согласно требованиям законодательства к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, семьи и несовершеннолетних. В этой связи прокурор города в адрес руководства центра внес представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения заместитель директора освобожден от занимаемой должности», – рассказала старший помощник прокурора ЯНАО по взаимодействию со СМИ Дина Гехова.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 08.04.21

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